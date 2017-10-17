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5 çuval fındık yüzünden oğlunu öldürdü

Samsun'da 5 çuval fındığını satmak isteyen oğlu Faruk Dişikara'yı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Dişikara, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Olay dün Terme İlçesi Bazlamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bankaya borcu olan Faruk Dişikara, babası Ali Dişikara'ya ait 5 cuval fındığı satmak istedi ancak babası buna karşı çıktı. Bu nedenle baba- oğul arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada üzerindeki tabancayı çıkartıp oğluna 5 el ateş eden Ali Dişikara, olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Faruk Dişikara, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Ali Dişikara'yı bir ahırda uyurken yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ali Dişikara bugün adliyeye sevk edildi.

Babasının kurşunlarına hedef olan Faruk Dişikara'nın cenazesi ise Bazlamaç Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından toprağa verildi.

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