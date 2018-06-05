5 Haziran Salı Altın Fiyatları Altın fiyatı ne kadar Çeyrek, gram altın ne kadar

5 Haziran Altın fiyatlarının hızlı değişen fiyatları altını yatırım aracı olarak kullanan vatandaş için araştırma konusu haline geldi. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu 5 Haziran Salı günü itibariyle altın fiyatları biraz olsa da düşüş yaşadı. Altın fiyatları neden düşüyor diye konuşulmaya başlandı ve altın fiyatları araştırma altına alındı Gram altın bugün 190,80 TL'den alınırken 190,85 TL'den satılıyor. Altın fiyatları düğüne gidecek olan vatandaşlarımızı da etkileyeceği için altın fiyatları daha önemli rol almaya başladı. Gram, Çeyrek ve Tam altın genelde daha çok kullanılan altın türleri olarak görülse de yatırım olarak da Cumhuriyet altını kullanılıyor.Yaz mevsimine geçmemizin ardından düğün sezonlarının da başlamasıyla birlikte ülkemizde çeyrek altın ve gram altına talep arttı. Çeyrek altın bugün 305,42 TL'den alınırken 312,39 TL'den satılmaktadır. Altın fiyatları hakkında detaylar haberimizde ..

5 HAZİRAN 2018 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın bugün 190.80 TL'den alınırken 190.85 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altın bugün 305,42 TL'den alınırken 312,39 TL'den satılmaktadır.

YARIM

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; yarım altın bugün 608,94 TL'den alınırken 624,78 TL'den satılmaktadır.

TAM

Tam altın fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken 1.077,95 TL'den satılmaktadır.

CUMHURİYET

Cumhuriyet altını fiyatları da en çok takip edilen konular arasında yer almaktadır. Cumhuriyet altını bugün 1.270,00 TL'den alınırken 1.283,00 TL'den satılıyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.259,87

SATIŞ: 1.291,59

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 108,81

SATIŞ: 108,91

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 139,35

SATIŞ: 139,48

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 174,09

SATIŞ: 174,25

SAHTE ALTIN GERÇEĞİNDEN NASIL ANLAŞILIR?

Gerek ev kadınları gerek yatırımcıların en çok korktuğu sahte altın almak. Peki sahte altın nasıl anlaşılır. Uzmanların açıklamalarına göre;

Yanınızda ufak bir mıknatıs bulundurun. Altını alırken mıknatısı yakınlaştırın. Eğer geliyorsa, altın değildir; eğer gelmiyorsa o altındır.

Altın değerli ve özgül ağırlığı olan bir elementtir. Bu yüzden altınların kendilerine has bir ağırlığı vardır. Elinize aldığınızda bu ağırlığı hissedebilirsiniz. Sahte altınlarda ise ağırlık normal altınlara göre daha hafiftir.

Altının üzerinde "damga" yoksa o altının sahte olma durumu yüksektir. Altını alırken üzerinde damga olup olmadığına bakın.

Gerçek altın değeri her zaman bellidir. Şayet altın alırken, günün fiyatlarından düşükse, o altının sahte olma olasılığı yüksektir.