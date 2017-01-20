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Antalya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 18 rütbeli askere gözaltı

Antalya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 18 rütbeli asker gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Manisa illerinde eş zamanla operasyon düzenledi. 55 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 18 rütbeli asker gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları kaydedilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi. Antalya'ya getirilen ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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