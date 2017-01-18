Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

5 kaymakam hakkında gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 kaymakam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

  • 2
  • 0
  • 2
  • 0
  • 2
  • 0
x

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY örgütünün mülkiye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantısı tespit edilen kaymakamlar A.Y., A.Z.F., H.B., H.E. ve U.Y. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. Öte yandan kaymakamların imamı M.G. ile eşi aynı zamanda kadın kaymakamların ve kaymakam eşlerinin imamı N.G. isimli şahıslar hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yakalama ve gözaltı işlemi yapıldı" ifadelerine yer verildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Bahçeli ve Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Buz tutmuş Beyşehir Gölü'ne düşen inek iple kurtarıldı

Buz tutmuş Beyşehir Gölü'ne düşen inek iple kurtarıldı

Kaçakçılar suçüstü yakalandı

Kaçakçılar suçüstü yakalandı

Hakkari'de Mehmetçik minik öğrencileri misafir etti

Hakkari'de Mehmetçik minik öğrencileri misafir etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA