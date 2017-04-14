5 kez partimizi kapatan zihniyetle aynı saftalar!

Eski Fazilet Partisi Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, "Bir Haçlı saldırısıyla karşı karşıya bulunduğumuzu ilk defa ifade eden Saadet Partisi ve Milli Görüş hareketi. Elbette Saadet Partisinin kararı, kendi meselesidir. 5 defa partimizi kapatan, Erbakan Hocamızı hapishanelere yollayan, yetmedi siyasi yasaklarıyla adeta cenderede her türlü zulmü reva gören, başörtülü bacımızın saçlarından tutup, okuldan sürükleyip çıkaran bir zihniyet ile biz aynı safta yer alamayız." dedi.

Hatipoğlu, eski Milli Nizam Partisi (MNP), Milli Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi (RP) ve Fazilet Partisinden (FP) 99 milletvekilinin, 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" kararı almasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Merhum Necmettin Erbakan'ın, başkanlık sistemine karşı olduğuna yönelik haksız paylaşımların yer aldığını ifade eden Hatipoğlu, "Oysa Milli Görüş partilerinin ilki olan Milli Nizam Partisi'nin programının 16'ncı maddesinde, cumhurbaşkanının tek dereceli seçimi, halk tarafından doğrudan doğruya seçilmesi ve icranın daha hızlı, süratli, karar vermesi için başkanlık sistemine geçilmesi gerektiği çok açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir." diye konuştu.

Hatipoğlu, MNP, MSP, RP'de ve diğer bütün siyasi süreçlerde başkanlık sistemini savunduklarını belirterek, bu siyasi hareketin bütün partilerinde görev almış ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamış bir topluluğun, sistem değişikliğiyle ilgili görüşlerini halkla paylaşmasının zaruri olduğunu ifade etti.

"MİLLİ GÖRÜŞ MENSUPLARI BUNU ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, merhum Erbakan'ı anma programına katılmasına ilişkin ise Hatipoğlu, bunun öncelikle Saadet Partililerin değerlendirmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, "Merhum Erbakan hayattayken ona rahat vermeyen, her seferinde onun kurduğu partileri kapattıran bir zihniyetin, vefatından sonra onu anmaya kalkışmasını iyi bir gelişme olarak kabul ediyorum ama neden bu referandum öncesinde denk geldiğini soruyorum. Kılıçdaroğlu ve diğerleri, merhum Erbakan'ın görüş ve düşüncelerini halk oylamasından sonraki süreçlerde de sık sık dile getirirler ve aziz milletimizle paylaşırlar diye ümit ediyorum." dedi.