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5 kişinin hayatını kaybettiği havuz faciasında 1 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir eğlence havuzunda elektrik akımına kapılarak 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, dün 5 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan firma yetkilisi K.D. gözaltına alındı.

K.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Dün, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki bir eğlence havuzuna serinlemek için giren Gökay Yıldırım (12), Nurullah Ünlütürk (15) ve Mert Kaliç (17) elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya (30) da suya girmişti. Olayda Yıldırım, Ünlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti. Bir kişi yaralanmıştı.

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