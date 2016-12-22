Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

5 kişinin ölümüne neden olan umut taciri yakalandı

Balıkesir açıklarında 5 kişinin ölümüne neden olan insan kaçakçısı Amanullah O. yakalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir açıklarında geçtiğimiz hafta üçü çocuk beş kişinin ölümüne neden olan insan kaçakçısı Afganistan uyruklu Özbek asıllı Amanullah O. Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ANNE VE ÇOCUKLAR BİRBİRİNE SARILARAK DONMUŞ OLARAK BULUNDU

Geçtiğimiz günlerde, insan kaçakçısı çete, 4 kişilik tekneye 14 sığınmacıyı bindirmişti. Fiber tekne, rüzgarlı hava nedeniyle Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında battı.

Kazada, 3'ü çocuk 1'i kadın 5 kişi hayatını kaybederken, Sahil Güvenlik ekipleri 9 kişiyi ölümden kurtardı. Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, ölen 3 çocuğun annelerine sarılarak donmuş cansız bedenlerini karaya çıkartmıştı. Yaşanan insanlık dramı yürekleri sızlattı.

ORGANİZATÖR İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta 4 kişilik tekneye 14 kişiyi bindirerek 3'ü çocuk 5 kişinin ölümüne neden olan insan kaçakçılık çetesine operasyon düzenledi.

Anne ve çocuklarının ölümüne neden olan çetenin organizatörü olduğu iddia edilen Özbek asıllı Afganistan uyruklu 50 yaşındaki Amanullah O. Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÖLÜM YOLCULUĞU 3 BİN DOLAR

Gözaltına alınan organizatör Amanullah O.'nun kişi başı 3 bin dolar para aldığı belirlendi. Organizatörün ofisinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte pasaport, dövizler, çocukların havuzlarda kullandığı can simitleri, yetişkinler için can yelekleri, soğuk hava koşullarına uygun uyku tulumları, şemsiyeler ve yağmurluklar ele geçirildi.

Amanullah O. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilerek emniyete götürüldü.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Halep'te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Başbakan Yıldırım: Halep"te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Rıdvan Dilmen annesini kaybetti

Rıdvan Dilmen annesini kaybetti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA