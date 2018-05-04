5 milyon lira alacak uğruna öldürülen iş adamı Ilıcan cinayetini örtbas etmek için 30 milyon lira harcandığı iddia edildi

Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart tarihinde Ankara Çankaya’daki evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD üyesi ve TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ile babası Cemal Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimlere ulaşıldı.

Olaya karıştığı iddiasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı baskınlarla Tarkan Kadooğlu’nun babası Cemal Kadooğlu, 2 kuzeni ve eniştesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Tarkan Kadooğlu ise evinde yapılan aramada bulunamadı. 44 yaşındaki Tarkan Kadooğlu’nun evine yapılan baskından 6 saat önce kaçtığı tespit edildi. Şüpheli Tarkan Kadooğlu’nun soruşturmadan son anda haberdar olduğu için gece yarısı apar topar evden kaçtığı ortaya çıktı. Kadooğlu’nun yasadışı yollarla yurtdışına kaçtığı sanılıyor. Kadooğlu’nun operasyondan nasıl haberdar olduğuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AZMETTİRİCİ BABASI

Tarkan Kadooğlu’nu arama çalışmaları sürerken, ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma sonunda, Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan’ı öldürmek için Cemal Kadooğlu’nun azmettirdiği öne sürüldü. Ilıcan’ın, Gaziantep’te yaşayan Cemal Kadooğlu’nun yanına yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki borcunu ötelemek ve yapılandırmak için gittiği öğrenildi. İddiaya göre borç ötelemesi isteyen Ilıcan’a Kadooğlu’nun “Borç iki katına çıkar” dediği, bunun üzerine IIıcan’ın da senetleri yırttığı kaydedildi. Senetlerin yırtılması üzerine Cemal Kadooğlu’nun işadamının öldürülmesi kararını verdiği, Tarkan Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin bunun üzerine harekete geçtiği iddia edildi.

Tarkan Kadooğlu’nun yanına bazı adamlarını alarak minibüsle Ankara’ya gittiği saptandı. Ilıcan’ın evinin çevresinde “Villa alacağız” diyerek keşif yapan şüphelilerin, daha sonra işadamını evinden çıkarken pusuya düşürüp öldürdüğü ifade edildi.

İşadamı Ilıcan’ın öldürülmesine doğrudan veya dolaylı yoldan karışanların terfi ettirildikleri öne sürüldü. Kadooğlu Holding’de çalışan şüphelilerin bazılarına terfi, bazılarına para ve hediye verildiği, yaklaşık 5 milyon TL alacak nedeniyle işlenen cinayetten sonra olayı kapatmak için 30 milyon TL harcandığı iddia edildi.

(Habertürk)