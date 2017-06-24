Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok: Yaklaşık 5 milyon lira ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde bu sabah başlayan "Trafik Güvenliği Denetimleri" devam ediyor.

Denetimleri, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ve ilgili daire başkanları, Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden anlık takip etti.

Altınok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteği ve talimatı doğrultusunda jandarma ile Türkiye genelinde güvenli trafik uygulaması yapıldığını söyledi.

Personelin ceza kesmekten ziyade kurallara uyulması yönünde vatandaşları uyarıcı bir tavır sergilediğini belirten Altınok, "Bayramda insanlarımız, bayramı bayram gibi yaşasınlar, yüreklerine acı düşmesin diye 24 saatimizi vererek bu çalışmalarımızı yapacağız." dedi.

Altınok daha sonra Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere bazı illerdeki uygulama noktalarına canlı bağlanarak, personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşın uygulamaya ilişkin düşüncelerini de görevli personele soran Altınok, İstanbul'dan Osmaniye'ye giden bir sürücüyle Ankara-İstanbul yolundaki uygulama noktasında görüştü. Altınok, denetimler hakkındaki düşüncesini sorarken, sürücü, "Polisimizin yaptığı bu denetimler hepimizin sağlığı, ailesine mutlu bir şekilde ulaşabilmesi için. Kurallara uymak bizim borcumuz. Polislerimiz bize yardımcı oluyorlar." dedi.

- Yaklaşık 5 milyon lira ceza kesildi

Denetimler kapsamında, bugün 17.00'ye kadar bin 550 kontrol noktasında 6 bin 259 polis ve jandarma görev yaptı.

Ekiplerce denetlenen 128 bin 281 araç ve sürücüsüne 4 milyon 938 bin 642 lira ceza kesildi.

Çeşitli kusurları nedeniyle 2 bin 369 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Bu arada denetimler sırasında aranan 76 şüpheli de gözaltına alındı, 7 çalıntı araç bulundu.

Uygulama, bayram tatili süresince devam edecek.