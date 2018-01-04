Mersin’de (5 Ocak) yarın okullar tatil mi? Son dakika Valilik açıklaması

Mersin’de yarın okullar tatil mi? 5 Ocak Cuma Mersin’de tatil kararı var mı? Mersin Valiliği son dakika açıklaması yapıldı ve Mersin okul tatil haberlerine açıklık geldi. Mersin’de bu gece yarısı beklenen ve hayatı olumsuz etkileyeceği düşünülen sağanak yağış nedeniyle, Mersin’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merakla bekleniyordu. Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Ocak günü gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 5 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin bir günlük idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MERSİN’DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu geceden itibaren etkisini artırarak Mersin kıyı hattı boyunca cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor.

Yağışların, Antalya'nın kıyı ilçeleri (Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Aksu, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa), Adana, Mersin'in doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla) ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli(51-75 kg/m2), Muğla, Mersin, Adıyaman ile İzmir ve Aydın'ın kıyı, Burdur'un güney ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.