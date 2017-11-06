5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali 17 Kasım’da başlıyor

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 5. yaşını kutluyor. 17-26 Kasım 2017tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin basın toplantısı ise bugün (6 Kasım) The Marmara Pera’da yapıldı. Festival Başkanı Ogün Şanlıer, Festival Direktörü Bülent Turgut ve Festival Genel Koordinatörü İrem Şentürk’ün konuşmacı olduğu toplantıda festivale start verildi.

Ogün Şanlıer: Sağlam ve emin adımlarla devam ediyoruz!

Festival Başkanı Ogün Şanlıer konuşmasına yolun başında olmasına rağmen hızlı adımlarla ilerleyen bir festival olduklarını söyledi ve “Bu yıl beşinci defa düzenlediğimiz Uluslararası Boğaziçi Film Festivali henüz genç olmasına rağmen ülkemizde sinema alanında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinliklerin en önemlilerinden birisi olma yönünde sağlam ve emin adımlarla yürümeye devam ediyor” dedi. Şanlıer, Brezilya’dan Hindistan’a, İran’dan Kırgızistan’a, 39 ülke den toplam 107 filmin gösterileceğini; Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası yarışması, yerli sinemacılara özel sunduğu Bosphorus Film Lab desteği ve Béla Tarr, Aida Begic, Bobby Roth, Majid Majidi gibi ünlü konuklarıyla Kasım ayının en çok konuşulacak etkinliklerinden biri olacağını söyledi.

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin bu yılki en önemli yeniliğinin Bosphorus Film Lab olduğunu belirten Şanlıer, TRT'nin kurumsal iş ortaklığı ile geçen yıl başlattıkları Yapım Destek Platformu’nun bu yıl Bosphorus Film Lab adını aldığını; amaçlarının da Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak vegenç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak olduğunu söyledi ve bu yılın finalistlerini açıkladı: “Pitching KategorisiFinalistleri; Fikret Reyhan’ın “Bir Yolculuk”, Erkan Yazıcı’nın “Bir Zamanlar Trabzon’da”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Birlikte Öleceğiz”, Elif Eda Karagöz’ün “Fatma”, Onur Yağız’ın “Karıncalar”,Tunç Davut’un “Kesilmiş Bir Ağaç Gibi”, Mehmet Öztürk’ün “Köprüler”,Hacı Orman’ın “Körleşme”, Fatih Özcan’ın “Mavzer” ve Canan Çelik ile Korhan Günay’ın “Yaşamak” adlı projeleri olurken;Work in Progress kategorisinin finalistleri ise Abdurrahman Öner’in “Ay Dede”, Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, Ümit Körekenile Nursen Çetin Köreken’in“Muhammed Ali”, Semir Aslanyürek’in “Kaos”, Ramin Matin’in “Son Çıkış”adlı projeleri oldu.”

Festivalin yeni bölümü “Uzun Yürüyüş” hakkında da konuşan Ogün Şanlıer, “Bu bölümde, 21. yüzyılın en önemli sorunu haline gelen mülteci sorununu sinemada etkileyici bir dille anlatan 8 film gösterilecek. Aralarında uluslararası uzun metraj yarışma jüri başkanı Bosnalı yönetmen Aida Begić’in son filmi ‘Bırakma Beni’nin de olduğu bu seçkinin yanı başımızda olup biten insanlık dramına bir ışık yakması en büyük dileğimiz” dedi.

Bülent Turgut: Festival İstanbul’un dört bir yanında!

Festivalin bu yıl bir çok yenilikle birlikte geldiğini belirten Festival Direktörü Bülent Turgut ise ulusal ve uluslararası yarışma bölümünün jüri üyelerini açıkladı: “Derviş Zaim başkanlığında gerçekleşecek Ulusal Uzun Metraj Yarışması jüri üyeleri, yazar Ayfer Tunç, oyuncu Yasemin Allen, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve kurgucuAlin Zoi Tinel olacak. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise Bosnalı yönetmen Aida Begiç üstlenirken jüri üyeleri Hırvat yönetmen Zrinko Ogresta, sanat yömetmeni Laszlo Rajk, oyuncu Daphne Patakia ve Hollanda Film Fonu’ndan Signe Zeilich – Jensen olacak.”

Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin bu yılki yeniliklerinden birininİstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ile yapacağı işbirliği olacağını söyleyen Turgut, “Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Fatih veÜsküdar belediyelerinden oluşan İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği’nin festivale vereceği destek sayesinde belediyelere ait kültür merkezlerinde ücretsiz gösterimler gerçekleşecek ve böylece Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, İstanbul’un dört bir yanına yayılmış olacak.”

Program hakkında detaylar veren Turgut, Woody Allenve George Clooney’nin son filmlerinin Türkiye galalarına evsahipliği yapacaklarının da müjdesini verdi.

İrem Şentürk: Festivalin konukları da heyecan uyandırıyor

Festival Genel Koordinatörü İrem Şentürk ise festivalin etkinliklerini ve konuklarını açıkladı: “Bu yıl yine usta sinemacıları İstanbul’da ağırlıyor ve sinemaseverlerin kaçırmaması gereken etkinliklerle karşınıza çıkıyoruz. 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin konukları da heyecan uyandırıyor. Festivalin Masterclass Programı’nda; Béla Tarr’ın yanı sıra, Macar sanat yönetmeni László Rajk ve “Lost”, “Prison Break” gibi pek çok kült dizinin yönetmeni Bobby Roth, festival kapsamında İstanbul’a gelecek ve sinemaseverlere özel sinema dersi verecekler. Ayrıca, uluslararası yarışmada son filmi “Beyond The Clouds” ile yer alan Majid Majidi, filmin müziklerini yapan, “Slumdog Millionaire” ile Oscar kazanmış ünlü besteci A.R. Rahman ve Hindistan sinemasının önde gelen yapımcılarından Vibha Choprada İstanbul’a gelecek festival konukları arasında yer alıyor. Bosphorus Film Lab kapsamında ise yazarlıktan oyunculuğa, sanat yönetiminden televizyon-sinema birlikteliğine, bir çok başlıkta atölyelerimiz ve söyleşilerimiz olacak.”

Biletler mobilet’te!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 17-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Woody Allen, George Clooney gibi bir çok yönetmenin merakla beklenen filmlerinin Türkiye prömiyerlerine de evsahipliği yapacak festivalde, 39 ülkeden 43 uzun ve 64 kısa metraj olmak üzere toplam 107 film gösterilecek. Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında gerçekleşeceği festivalin biletleri ise bugünden itibaren mobilet.com’da satışta olacak.

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali

17-26 Kasım 2017

Sinemalar: Atlas Sineması (Beyoğlu), Beyoğlu Sineması (Beyoğlu), Kadıköy Sineması (Kadıköy)

Biletler:mobilet.com’da

12:00ve 16:00 seansları: Öğrenci 5 TL, Tam10 TL

19:00ve 21:00 seansları: Öğrenci 10 TL, Tam 15 TL