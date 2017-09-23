Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

5 yaşındaki çocuğa işkenceye tutuklama

Fatih'te 5 yaşındaki çocuğa işkence ve kötü muamelede bulunan öz baba ve beraber yaşadığı hayat arkadaşı tutuklandı

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri bir ailenin 5 yaşındaki çocuklarına işkence yaptığı ihbarı üzerine Silivrikapı'daki adrese giderek baba İbrahim K. ve beraber yaşadığı Hatice T.'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun uzun süreli işkenceye maruz kaldığı tespit edildi.

Çocuğun öz annesi Kudret K. (22) ise karakola gelerek eşi ve beraber yaşadığı kadından şikayetçi oldu. Baba K.'nın eşiyle 3 yıldır ayrı olduğu ve boşanma davalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan İbrahim K ile Hatice T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşkenceye maruz kalan çocuğun ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Canikli: Türkiye anlaşmaların gereğini yapacaktır

Bakan Canikli: Türkiye anlaşmaların gereğini yapacaktır

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat toprağa verildi

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat toprağa verildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA