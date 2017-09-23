5 yaşındaki çocuğa işkenceye tutuklama
Fatih'te 5 yaşındaki çocuğa işkence ve kötü muamelede bulunan öz baba ve beraber yaşadığı hayat arkadaşı tutuklandı
- AA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri bir ailenin 5 yaşındaki çocuklarına işkence yaptığı ihbarı üzerine Silivrikapı'daki adrese giderek baba İbrahim K. ve beraber yaşadığı Hatice T.'yi gözaltına aldı.
Polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun uzun süreli işkenceye maruz kaldığı tespit edildi.
Çocuğun öz annesi Kudret K. (22) ise karakola gelerek eşi ve beraber yaşadığı kadından şikayetçi oldu. Baba K.'nın eşiyle 3 yıldır ayrı olduğu ve boşanma davalarının devam ettiği öğrenildi.
Gözaltı işlemleri tamamlanan İbrahim K ile Hatice T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşkenceye maruz kalan çocuğun ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.
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