5 yaşındaki çocuğa işkenceye tutuklama

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri bir ailenin 5 yaşındaki çocuklarına işkence yaptığı ihbarı üzerine Silivrikapı'daki adrese giderek baba İbrahim K. ve beraber yaşadığı Hatice T.'yi gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuğun uzun süreli işkenceye maruz kaldığı tespit edildi.

Çocuğun öz annesi Kudret K. (22) ise karakola gelerek eşi ve beraber yaşadığı kadından şikayetçi oldu. Baba K.'nın eşiyle 3 yıldır ayrı olduğu ve boşanma davalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan İbrahim K ile Hatice T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşkenceye maruz kalan çocuğun ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.