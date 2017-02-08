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Adana’da 5 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle babasını öldürdü

Adana’da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oyun oynadığı sırada 36 yaşındaki babası Ahmet Esen’i vurarak ölümüne neden oldu.

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Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 71363 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esen, 5 yaşındaki oğluyla evlerinin balkonunda oyuncak silahla oyun oynuyordu. İddiaya göre, oyun oynadıktan sonra içeriye çocuk, daha sonra tekrar balkona babasının ait av tüfeğini alarak yeniden geldi. Tüfeğin içinde fişek unutulması sonucu, çocuğun tetiğe basmasıyla tüfek ateş aldı. Bu sırada oğlunun yakınında bulunan baba Ahmet Esen, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu olduğu yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Esen’in öldüğü belirlendi. Ahmet Esen’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.  

 

 

 

Polis, olay ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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