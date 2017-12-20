5 yaşındaki Sahra'ya eziyet davasında karar

Mahkeme, hem baba İbrahim K.'ye, hem de Hatice T'ye küçük Sahra'ya eziyet suçundan 8'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verilen sanıklar hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hatice T. ve İbrahim K. getirildi. Şikayetçi anne Kudret K. de avukatıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Sanık baba İbrahim K.'nin avukatı, Sahra'nın davanın seyrini değiştirecek boyutta annesinin yönlendirmesi altında kaldığını savundu. Müvekkilinin kick boks eğitimi aldığından öfke kontrolüne sahip olduğunu ve şiddete karşı olduğunu öne süren avukat, "Çocuğunu çok sevmektedir. Evladı açısından çok ağır bir iddiayla karşı karşıyadır. Sırf evladına bakacağını söylediği için aşık olmadığı bir kadınla beraber yaşamaya başlamıştır. Çocuğuna yapılan kötü muameleden haberdar olmamıştır. Bu kadın da baba yara izlerini fark etmesin diye çocuğa fondötenler sürmüştür. Babası ile çocuğun ilişkilerinin gözlemlenmesini talep ediyorum. Beraatini talep ediyorum" dedi.

"OLAYI MEDYA YAZACAK, HAKKANİYET UYGUN KARAR VERİLSİN"

Sanık Hatice T.'nin avukatı ise mağdurede ısırık izi olup olmadığının ve diş kırıklarının düşme sonucu mu, darp sonucu mu olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkini talep etti. Müvekkilinin Sahra'ya eziyet etmediğini savunan avukat, "Mahkeme müvekkilimi cezalandıracak biliyorum. Olay sırf basına yansıdığı için müvekkilime ceza verilirken azami miktarda ceza verilmesini talep ediyorum. Çünkü yarın medya bu olayı yazacak. Bu nedenle hakkaniyete uygun karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

'BABAMIN YANINA GİTMEK İSTEMİYORUM'

Küçük kız önceki duruşmada verdiği ifadede, "Hatice'nin yanına gitmek istemiyorum. Babam işe gidiyordu. Evde yalnızken Hatice bana kötülük yaptı. Elime ve ayağıma bilerek çaydanlıkla su döktü. Yaktı. Kollarımı, boynumu, sırtımı ısırdı. Babam kemerle dövdü. Hatice beni dövdüğünde canım çok acıyordu. Babamın yanına da gitmek istemiyorum. Onlar bana kötü davranıyorlar" demişti.

"YARGILAMAYI MEDYA YAPMIYOR"

Hakim bu sözler üzerine, "Yargılamayı medya yapmıyor. Mahkemeye karşı hakaret suçunun gereğini yapacağım" dedi. Hakim ayrıca sanık İbrahim K.'nin avukatının taleplerini yargılamaya yenilik getirmeyeceği gerekçesiyle ve sanık Hatice T.'nin avukatının taleplerini ise mevcut raporun hüküm kurmaya yeterli olduğunu belirterek reddetti.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Sahra'nın annesi Kudret K.'nin avukatı, "Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

"KIZIMA BİR AN ÖNCE KAVUŞMAYI TALEP EDİYORUM"

Son savunması sorulan sanık İbrahim K., "Kızım benim canımın parçasıdır. Onu babasız bırakmadım. Kızım benim hayattaki tek yaşama amacımdır. Onu çok seviyorum. Kızıma bir an önce kavuşmayı talep ediyorum. Kızım buraya gelirse ona kimin bunları söylettirdiğini açıklığa kavuşacağının garantisini veriyorum. Tek hatam çaresizlikten Hatice ile bir araya geldim" diye konuştu. İbrahim K. son sözünde de "Kızıma kavuşmak istiyorum. Beraatini istiyorum" dedi.

"SUÇSUZUM"

Sanık Hatice T. ise "Suçsuzum. Öfke kontrolü olan birisinin vücudunda bu kadar kesik olmaz" diyerek beraatini talep etti.

8'ER YIL HAPİS

Mahkeme, her iki sanığa da küçük Sahra'ya eziyet suçundan 8'er yıl hapis cezası verdi. Sanıkların ileride bir suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığını belirtilerek haklarında herhangi bir indirim uygulanmasına da yer olmadığına hükmedildi. Sanıkların tahliye talepleri reddedildi. Öte yandan Hatice T.'nin avukatının, mahkemenin medyadan etkilendiğini vurgu yapmasını göz önüne alarak gereğinin takdiri için duruşma zaptının İstanbul Barosu Başkanlığı'na gönderilmesine hükmetti.

SANIK BABA ÇIKARILIRKEN YASİN SURESİ'Nİ OKUDU

Kararın okunmasının ardından baba İbrahim K. söz almak istedi. Hakim davanın bittiğini ve artık bir söz vermeyeceğini belirtince sanık İbrahim K. "Yasin 65. suresi" diyerek sözleri okumaya başladı. Bunun üzerine hakim, jandarmalardan sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Gazetecilerin kararı nasıl değerlendirdiğini sorduğu anne Kudret K. ise "8 yıl hiçbir şey. Daha ağır ceza almalıydılar" dedi.