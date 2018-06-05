5 yıldızlı İlkyardım

İstanbul’da uzun yıllar sağlık ihtiyaçlarını karşılayan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, eski binasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından yıkılarak yerinde dönüştürüldü.

İnşası tamamlanan yeni hastanede 16 branşta 20 hekim tarafından poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Hastanenin birkaç hafta içerisinde tam kapasiteyle çalışması planlanırken, modern mimarisiyle vatandaşlara otel konforunda sağlık hizmeti sunuyor.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, önceki hastanenin 250 yataklı olup 18 bin metrekare kapalı alanı bulunduğunu, şimdi ise aynı arazide 46 bin metrekare kapalı alana ulaşıldığını dile getirdi. Öztürk, “Yatak sayısı değişmedi. Hastanemiz, daha çok konfor ağırlıklı ve hastane personeline, günümüzün yapı standartlarına uygun şekilde planlandı. Bu açıdan son teknolojinin getirdiği akıllı bina konseptine uygun bir yapı. Bu bölge halkına güzel bir hizmet verilmesi amaçlanıyor. Bölge nüfusu çok değişken. Yabancı nüfusunun çok fazla olduğu bir bölge. Buraya konsepti, dizaynı iyi olan bir hastane gerekliydi. Acil servisi uluslararası standartlarına uygun şekilde dizayn edildi. Acilin ağırlıklı olduğu ama diğer branşların da eğitim ve araştırma fonksiyonlarına uygun hale dönüştürüldüğü bir hastane konseptindeyiz.”

3 bin hasta başvurdu

Yaklaşık 10 günde 3 bin hastanın tetkik edildiğini anlatan Doç. Dr. Öztürk “Bize gelen tepkilerde de vatandaşlarımız çok memnun. ‘Burası AVM mi, otel mi oldu?’ diyerek içeri girenler var” ifadelerini kullandı.