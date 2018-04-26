5 yıldızlı otelde 3 saat milletvekili pazarlığı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili pazarlığın tıpkı 1977'deki Güneş Motel skandalında olduğu gibi İstanbul'da lüks bir otelde yapıldığı ortaya çıktı.

SABAH, geçtiğimiz cumartesi günü Yeşilköy'de bulunan bir otelde bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmenin detaylarına ulaştı. Detaylara göre, CHP'den İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili olayı 1977 yılındaki Güneş Motel skandalına tıpatıp benziyor.

RESTORANDAN GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, CHP'li milletvekillerinin İyi Parti'ye transfer kararını İstanbul'da bulunan lüks bir otelde yaptıkları toplantıda aldı. İki parti başkanı geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Yeşilköy'de bulunan 5 yıldızlı otelde zirve gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi sabah saatlerinde Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti. Sonrasında Yeşilköy'de bulunan lüks otele geçti. Meral Akşener de otele, bitişiğinde bulunan bir restoranın içinden geçerek girdi.

Yaklaşık 3 saati aşkın görüşen ikili cumartesi akşam saatlerinde mutabakata vardı. Kılıçdaroğlu görüşme ardından akşam 22.00 uçağı ile Adana'ya uçtu. Ertesi sabah da 15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye geçtiği kamuoyuna açıklandı.

GÜNEŞ MOTEL SKANDALI NEDİR?

5 Haziran 1977 genel seçiminden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, İkinci Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. Fakat 11 Aralık 1977'de yapılan yerel seçimleri de CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP'den istifa edenlerle temas kurdu. 11 eski AP'li ile Florya'daki Güneş Motel'de buluşup hükümete destek karşılığında bakanlık önerildi. Konya Milletvekili Oğuz Atalay hariç 10'u kabul etti. CHP'nin gensorusu ile İkinci MC Hükümeti devrildi. Ardından Ecevit hükümeti güvenoyu aldı. Bu olay tarihe 'Güneş Motel skandalı' olarak geçti.

Kaynak: SABAH