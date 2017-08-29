5 yıldızlı otelde 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı, saat 18.00 sıralarında girdiği otelin havuzunda suya batıp çıkmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ve ailesinin havuzdan çıkardığı çocuk, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.