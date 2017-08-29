Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

5 yıldızlı otelde 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Kızılağaç bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı, saat 18.00 sıralarında girdiği otelin havuzunda suya batıp çıkmaya başladı.
 
Çevredeki vatandaşların ve ailesinin havuzdan çıkardığı çocuk, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yalova'da ağaçlar yerinden söküldü

Yalova'da ağaçlar yerinden söküldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA