50 bin bardakla Erdoğan'ın silüetini yaptılar

Çorum'un İskilip İlçesi'nde ilginç bir çalışmaya imza atıldı. AK Parti İskilip İlçe Başkanlığı ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile 'Bir Şehrin Liderine Olan Sevdası' projesi yapıldı.

20 GÜN SÜRDÜ

Proje 20 gün süren çalışma sonunda tamamlandı. Projede, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mustafa Günay ve Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Özdemir ile İskilip Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Şehit Kemal Arıkan Spor Salonu'nda 200 metrekarelik bir alana 50 bin pet bardak ve sulu boya kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağını 'Evet' yazısı ile birlikte silüetini alana yansıttı.

"16 NİSAN'DA EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA BİR ŞEHRİN LİDERİNE OLAN SEVDASIDIR"

Projeyle ilgili detayları paylaşan AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye başlayan bir yürüyüş. 'One minute, Dünya 5'ten büyüktür' çıkışlarıyla vücut bulan bir düşünce. 15 Temmuz'da liderine sadık bir millet, milletine güvenen lider ile dirilişin yeniden başlayan gür sesi. 16 Nisan'da 'evet' ile güçlü Türkiye yolunda bir şehrin liderine olan sevdasının hediyesidir bu çalışma. Atıf'ın nesli evet diyor. İskilip evet diyor. Çorum tek ses evet diyor. Özlemle Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Bu çalışma kapsamında bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"BU TASARIMI CUMHURBAŞKANIMIZIN DOĞUM GÜNÜNE GETİRMEK İSTEDİK"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ressam Mustafa Günay ise, yaklaşık 20 gün içerisinde altyapı çalışmalarını ve tasarımını oluşturduklarını dile getirerek, çalışmanın Türkiye ve dünyada bir ilk niteliği taşıdığını ileri sürdü. Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdulkadir Özdemir de, "Bu tasarımı Cumhurbaşkanımızın doğum gününe getirmek istedik. Bir de süreç ve alan dar olduğu için yetiştiremedik. Cumhurbaşkanımıza doğum günü hediyesi ve moral vermek adına böyle bir çalışma yaptık" diye konuştu.