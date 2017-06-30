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FETÖ'nün 'adliye imamı' 508 gün sonra Ankara'da yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının önemli isimlerinden örgütün 'adliye imamı' olan ve uzun süredir firari 64 yaşındaki Ahmet Türkmen dün Ankara'da yakalandı. 508 gün sonra yakalanan Türkmen, Boydak kardeşlerin yargılandığı 68 sanıklı davada iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.

  • İHA
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Emniyet tarafından 8 Şubat 2016'dan beri yakalama kararı olan ve 508 gündür firari olarak aranan Türkmenler Petrol'ün sahiplerinden 'adliye imamı' Ahmet Türkmen'in Ankara'da gizlendiği evde yakalandığı ortaya çıktı. Türkmen hakkında Kayseri 1. Sulh Ceza Mahkemesinde 16/02/2016 günü yakalama kararı çıkartılmıştı.
  
Vatandaşlıktan çıkarılacaklar arasında yer alıyordu 
 
Ahmet Türkmen, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrası gereğince Resmi Gazete’de yayınlanan ve 3 ay içinde Türkiye’ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlığından çıkarılacak FETÖ'cülerin arasında yer alıyordu.
  
Boydakların yargılandığı davada firari sanıktı 
 
Türkmen, aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu 68 sanıklı büyük FETÖ davasında, 'Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs, Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Hizmet Sebebiyle Emniyete Suistimal, ÖSYM Kanununa Muhalefet, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet' suçlarından yargılanıyordu. 6 Nisan'da görülen davada mahkeme, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının firari sanıklardan Ahmet Türkmen'e ait "Türkmenler Petrol" adlı iş yerine kayyum atanması talebini reddetmişti.
  
İki kez ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyor 
 
Türkmen, suç sevk maddeleri olan, '5237 Sayılı TCK’nun 309/1, 312/1, 314/1, 3713 Sayılı Yasanın 5/1, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 4/1, 6114 Sayılı Kanunun 10/2-son-6, Türk Ceza Kanunu 204/1, 155/2, 43, 63 ve 53. Maddeleri'ne göre, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca on yıldan on beş yıla kadar hapis cezaları ile yargılanıyor.
 

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