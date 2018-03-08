510 dergi ve gazete, Dergilik’te dijital olarak okunabiliyor

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığa başlayan ‘Dergilik’ hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturarak, okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdürüyor. Dergilik uygulamasında Şubat'ta 3.2 milyon dergi ve 854 bin gazete okundu ve şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren 2.2 milyon kullanıcı toplamda 4.1 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaşmış oldu.

Yayın sayısı 510’a ulaştı

Türkiye'de yayıncılık sektöründe önemli bir canlanma yaratan Dergilik’ten okunan yayın sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Şubat ayında da çok sayıda yayın, Dergilik’in raflarındaki yerini aldı. Şubat’ta Dergilik ailesine katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte, uygulama üzerinden 436 dergi ve 74 gazete ile toplam 510 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. 2018’in ilk iki ayında Dergilik uygulaması sayesinde yaklaşık 8.5 milyon yayın okuyucular tarafından indirildi.

Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.

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