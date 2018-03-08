510 dergi ve gazete, Dergilik’te dijital olarak okunabiliyor
Türkiye'nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik, Şubat ayında da yeni içerikleriyle en çok okunanlar listesinde zirveye oturdu. Okuma tutkusuna yeni bir boyut kazandıran aplikasyon, dergi ve gazete raflarına her geçen gün yeni yayınlar ekleyerek, erişim rakamlarını arttırmayı Şubat ayında da sürdürdü. Dergilik'te Şubat’ta yaklaşık 3.2 milyon dergi okunurken, 854 bin gazete de dijital platform üzerinden okuyuculara ulaştı.
Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığa başlayan ‘Dergilik’ hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturarak, okuma alışkanlıklarına yön vermeyi sürdürüyor. Dergilik uygulamasında Şubat'ta 3.2 milyon dergi ve 854 bin gazete okundu ve şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren 2.2 milyon kullanıcı toplamda 4.1 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaşmış oldu.
Yayın sayısı 510’a ulaştı
Türkiye'de yayıncılık sektöründe önemli bir canlanma yaratan Dergilik’ten okunan yayın sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Şubat ayında da çok sayıda yayın, Dergilik’in raflarındaki yerini aldı. Şubat’ta Dergilik ailesine katılan yeni gazete ve dergilerle birlikte, uygulama üzerinden 436 dergi ve 74 gazete ile toplam 510 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. 2018’in ilk iki ayında Dergilik uygulaması sayesinde yaklaşık 8.5 milyon yayın okuyucular tarafından indirildi.
Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz
Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.