54 FETÖ'cünün mal varlıklarına el konuldu

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, FETÖ’nün medya ayağına yönelik soruşturmasında tutuklanan kişilerin mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Talebi kabul eden İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada haklarında adli işlem yapılan örgüt yöneticilerinden Cevdet Türkyol ve Abdullah Aymaz ile firari Ekrem Dumanlı, Bülent Keneş, Bülent Korucu, Ali Ünal, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay’ın da aralarında bulunduğu 54 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

FİNANS SAĞLIYORLARDI

Kararda, bu kişilerin terör örgütüne finansman desteği sağladıkları veya örgüt üyesi olmanın verdiği avantajla malvarlığı elde ettikleri, elde ettikleri mal varlığını örgütün hizmetine sundukları ve mal kaçırmaya çalıştıkları gerekçe gösterildi. Kararla birlikte 54 kişinin tüm mal varlıklarıyla bankalardaki her türlü hesaplarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki paylar da dahil diğer mal varlığı değerlerine el konuldu.

Öte yandan terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Özgür Gündem’de eş genel yayın yönetmenliği yapan Can Dündar’ın hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmaya gelmeyen Dündar hakkında, savunmasının alınması için yakalama kararı çıkarıldı.