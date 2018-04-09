563 dergi ve gazete, Dergilik’te dijital olarak okunabiliyor
Türkiye'nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik, Mart ayında da yepyeni içerikleriyle en çok okunanlar listesinde zirveye oturdu. Türk insanının okuma alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran aplikasyon, dergi ve gazete raflarına her geçen gün yeni yayınlar ekleyerek, erişim rakamlarını arttırmayı Mart ayında da sürdürdü. Dergilik'te Mart’ta yaklaşık 3.4 milyon dergi okunurken, 896 bin gazete de dijital platform üzerinden okuyuculara ulaştı.
Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığa başlayan ‘Dergilik’ hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturarak, insanlara okuma tutkusu kazandırmayı sürdürüyor. Dergilik uygulamasında Mart'ta 3.4 milyon dergi ve 896 bin gazete okundu ve şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar 2018’in yılbaşından bu yana yaklaşık 12.7 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaşmış oldu.
Yayın sayısı 563’e ulaştı
Türkiye'de yayıncılık sektöründe önemli bir canlanma yaratan Dergilik’ten okunan yayın sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Mart ayında da çok sayıda yayın, Dergilik’in raflarındaki yerini aldı. Mart’ta Dergilik ailesine katılan 53 yeni gazete ve dergileriyle birlikte, uygulama üzerinden 474 dergi ve 89 gazete ile toplam 563 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. Mart 2018 itibariyle Dergilik uygulaması 7.3 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.
Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz
Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.
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