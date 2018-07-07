59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde en güzel gözlü eşek yarışması 59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir’de, 'Eşeğe Düz Binme, Eşeğe Ters Binme ve En Güzel Gözlü Eşek' yarışmaları yapıldı.