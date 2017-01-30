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591 kaçak sınırda yakalandı

Türkiye'nin kara sınırlarından yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 591 kişi yakalandı.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye geçmeye çalışan 581, Türkiye'den bu ülkeye gitmek isteyen 2 kişi yakalandı. Bu kişilerle 277 lira, iki kimlik ve iki yabancı tanıtma kartı ele geçirildi.

Yasa dışı yollardan İran'dan ülkeye geçiş teşebbüsünde bulunan 1, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyen 7 kişi yakalandı.

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