6 Ekim'de İstanbul'da okullar tatil olmayacak
İstanbul'un kurtuluş günü 6 Ekim'de İstanbul'da okulların tatil olacağı iddiaları üzerine açıklama yapıldı.
6 Ekim'de yani İstanbul'un kurtuluşunda okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak konusu oldu.
Hürriyet'in haberine göre, 6 Ekim'de okullar tatil mi sorusuna, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 6 Ekim'de okulların tatil olmadığını, tüm kademelerde eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.
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