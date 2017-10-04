6 Ekim'de İstanbul'da okullar tatil olmayacak

6 Ekim'de yani İstanbul'un kurtuluşunda okulların tatil olup olmadığı öğrenciler tarafından merak konusu oldu.

Hürriyet'in haberine göre, 6 Ekim'de okullar tatil mi sorusuna, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 6 Ekim'de okulların tatil olmadığını, tüm kademelerde eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.