Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

6 kahraman aynı karede

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Keltepe' mevkisinde şehit olan 5 komando ile 1 gazinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Jandarma komandolar yaklaşık 10 gün önce Afrin'e geçiş yapmıştı. 1 Mart Perşembe günü Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında Racu beldesinde bin 83 rakımlı Keltepe'yi almak için TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti. Bu sırada tepede tünelden çıkan YPG'li teröristler, askere pusu kurarak ağır silahlarla ateş açınca yaşanan 10 saatlik çatışma sonunda 8 asker şehit olurken, çok sayıda asker de yaralandı. Hain pusuya düşen jandarma komandoların Afrin'e gitmeden önce birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, Uzman Çavuş Rıdvan Çevik ve Astsubay Çavuş Mehmet Dinek art arda dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin en sağda, Burhan Açıkkol ise en solda yer alıyor.

ARKADAŞINI SIRTINDA TAŞIDI

Çatışmada büyük bir kahramanlık örneği göstererek yaralı arkadaşını sırtında taşıyan ve iyileşir iyileşmez tekrar Afrin'e gideceğini söyleyen Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağda aşağıda görülüyor. İHA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri

Esenyurt Belediyesi ek hizmet binasında silah sesleri

İşte ilk kez şelale gören dayının Turkcell'den aldığı ücret

İşte ilk kez şelale gören dayının Turkcell'den aldığı ücret

Su raporu açıklandı! İşte markaların su puanı

Su raporu açıklandı! İşte markaların su puanı

Futbol dünyasını yıkan ölümler

Futbol dünyasını yıkan ölümler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA