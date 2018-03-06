6 kahraman aynı karede
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Keltepe' mevkisinde şehit olan 5 komando ile 1 gazinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.
- İHA
Jandarma komandolar yaklaşık 10 gün önce Afrin'e geçiş yapmıştı. 1 Mart Perşembe günü Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında Racu beldesinde bin 83 rakımlı Keltepe'yi almak için TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti. Bu sırada tepede tünelden çıkan YPG'li teröristler, askere pusu kurarak ağır silahlarla ateş açınca yaşanan 10 saatlik çatışma sonunda 8 asker şehit olurken, çok sayıda asker de yaralandı. Hain pusuya düşen jandarma komandoların Afrin'e gitmeden önce birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe, Uzman Çavuş Rıdvan Çevik ve Astsubay Çavuş Mehmet Dinek art arda dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin en sağda, Burhan Açıkkol ise en solda yer alıyor.
ARKADAŞINI SIRTINDA TAŞIDI
Çatışmada büyük bir kahramanlık örneği göstererek yaralı arkadaşını sırtında taşıyan ve iyileşir iyileşmez tekrar Afrin'e gideceğini söyleyen Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağda aşağıda görülüyor. İHA
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