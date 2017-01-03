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6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti

Çankırı'da altıncı kattaki evinin balkonundan düşen doktor, hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Çankırı Devlet Hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yapan Opr. Dr. Şahin Aslan'ın, Kırkevler Mahallesi Kızçeşmesi mevkisinde altıncı kattaki evinin balkonundan düştüğünü fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Dr. Aslan, tedavi altına alındı. Çankırı'daki ilk müdahalenin ardından Ankara Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Şahin Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

 

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