6 milyon TL’lik tarihi eser baskını

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa’da operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı baskınlarda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.

TANESİ 400 BİN DOLAR

Şüphelilerin adreslerinde Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. Eserler arasında 2 tane el yazması altın yaldız işlemeli 600 yıllık Kuran-ı Kerim de var. Şüphelilerin tarihi el yazması Kuran-ı Kerim’lerin tanesini 400 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi. Tarihi eserler arasında Tanrıça Athena figürlü gümüş Grek zafer paraları da var. Yunanların zaferiyle sonuçlanan, Sparta-Pers Savaşı sonrasında basıldığı öğrenilen zafer paralarının uluslararası müzayedelerde binlerce dolara satışlarının yapıldığı ileri sürüldü. Öte yandan, Sasani dönemine ait kral figürlü sikkeler, Artuklu ve Roma dönemine ait paralar da ele geçirilenler arasında.Dikkat çeken bir başka tarihi eser ise Pers Dönemi’ne ait gerdanlık ve küpe seti. Altın üzerine akik süslemeli kral mezar buluntusu da ele geçirilenler arasında. Eserin ilk incelemesinde takı setin 2 bin 500 yıllık ve Pers kraliyet ailesine ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu öğrenildi.