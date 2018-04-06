6 Nisan Twitter çöktü mü Twitter giriş sorunu son durum nedir?

Twitter çöktü mü 6 Nisan Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter kullanıcıları uzun bir süredir ana sayfalarındaki tweetlerin yenilenmediğini belirtiyor. Bu durumun ardından Twitter çöktü mü Twitter engellendi mi neden girilmiyor sorularına yanıt aranmaya başlandı. Sosyal medya sitesi Twitter'a İOS uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar, yaklaşık 1 saattir ana sayfadaki tweet'lerin yenilenmediğini ve bağlantı sorunu yaşadıklarını raporluyor. Yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili İngiltere ve civarındaki sunucularında problem yaşandığı görülüyor. Twitter'ın İOS uygulamasının ana sayfasında yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili İngiltere ve civarındaki sunucularında problem yaşandığı görülüyor. Kullanıcılar, Twitter'a Android ve masaüstü sürümünden giriş yaparak görüş bildiriyor. Twitter'ın İOS uygulamasının ana sayfasında yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER TERÖR BAĞLANTILI HESAPLARI KAPATTI

Sosyal medya devi Twitter terörle mücadele için çabalarını arttırdı. Firma 2015 yılından beri toplam 1,2 milyon hesabın terör propagandası gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

Sosyal medya devi Twitter 2017'nin ikinci yarısında 275 bin hesabın "terör bağlantılı" olduğunu tespit etti.



Yapay zeka ve gelişmiş yöntemler sayesinde bu hesapların yüzde 74'ünün "tek bir paylaşım bile yapamadan" kapatıldığı belirtildi.



Terör paylaşımlarının yüzde 99,8'i kullanıcılara ulaşmadan engelleniyor.



Uzmanlar büyük yatırım ve çabalar sayesinde sosyal medya platformunun terör örgütlerinin propaganda aracı olmasının önüne geçildiğini söylüyor.