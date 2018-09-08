Türkiye'nin farklı yerlerinden 60 engelli kadının muhabirlik yaptığı "Engelsiz Kadın Haber Ağı", okuyucuların sorunlara engellilerin gözünden bakmasına imkan sağlıyor.

Altı Nokta Körler Derneğince hayata geçirilen proje kapsamında, medya okuryazarlığı eğitimi alan 60 engelli kadın, İsveç Başkonsolosluğunun desteğiyle oluşturulan "Engelsiz Kadın Haber Ağı" üzerinden talep, beklenti ve sorunlarını yaptıkları haberlerle kamuoyuna duyurmaya başladı.

Projenin eğitim danışmanı ve gazeteci Selen Doğan, engelli kadınların medyadaki temsilini güçlendirmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek engelli bireylere haberin mutfağında yer verdiklerini anlatan Doğan, mart ayında yayına başlayan platformda şimdiye kadar 80 haber yayımlandığını bildirdi.

Engelli kadınların özgün içerikli habercilik çalışması yaptıklarını dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Gazetecilik deneyimi olmayan kadınlar, ağımızın içinde kendi habercilik biçimimize dair atölye eğitimleri aldı. Bu işi gönüllü yapıyorlar. Böyle baktığımız zaman onların ürettiği özgün haberlerin sayısı son derece değerli. Sadece haber üretmiyorlar, röportajlar yapıyorlar, dış basında engelli kadınları ilgilendiren haberleri çevirerek sitemizde yayınlıyorlar. Şu anda engelsiz kadın haber ağında farklı engel gruplarından 60 gönüllü kadın muhabirimiz çalışmaktadır. Ankara, İstanbul, Gaziantep, Eskişehir ve Mersin'den muhabirlerimiz bulunuyor. Amacımız ülkenin her yerinden kadınların bu ağa haber yaparak katılmasını sağlamak."

"Kadın dayanışması"

Haber ağında çalışan gönüllülere profesyonel gazetecilik yolunda ilerlemeleri için eğitim verdiklerini anlatan Doğan, "Kadınların medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmek için eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimleri ara ara onların ihtiyaçları ve taleplerine göre düzenledik. Bu eğitimlerde birlikte haber toplama ve yazmayı öğrendik." dedi.

Engelsiz kadın haber ağını "kadın dayanışması" olarak tanımlayan Doğan, "Burada biri haber yazıyor, biri düzeltiyor, biri fotoğraf çekiyor, biri haberi siteye koyuyor. Bu kadınlar işin her aşamasında birbirleri ile hem dayanışıyor hem de diyalog içinde oluyorlar. Bu yönü ile de çok değerli bir çalışma ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, engelli kadınların teknolojiyi kullanarak birbirileriyle haberleştiğini, haber ağı sitesi aracılığıyla medyaya farklı bir ses kattığını aktardı.

"Çözüm önerileri de yer alıyor"

Türkiye Körler Federasyonu Başkan Yardımcısı, görme engelli Şule Sepin ise proje yürütücülüğünü yaptığı haber ağında sadece sorunlara değil çözüm önerilerine de yer verdiklerini söyledi.

Haber oluşturma ve yayınlama sürecini anlatan Sepin, "Haberi yazarken 'Şu cümleyi şöyle çıkaralım.' gibi birtakım yorumlarda bulunuyoruz. Fotoğrafları haberin konusuna göre belirliyoruz. Fotoğrafları olumlu imgelerle kullanıyoruz. Haberi yapan arkadaş eğer görme engelli ise 'Nasıl bir fotoğraf kullanabiliriz?' diye tartışıyoruz. Görme engelli arkadaş sadece fotoğrafın konusunu söylüyor, görme engeli olmayan arkadaşlar da fotoğrafları buluyor." diye konuştu.

Öte yandan proje kapsamında, engelliler arasında toplumsal cinsiyet odaklı eleştirel medya okuryazarlığının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.