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61 yıllık evli çift 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde 61 yıldır evli olan çift 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti.

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Vakfıkebir ilçesinin Hacıköy mahallesinde yaşayan ve 61 yıldır evli olan Hasan Yavuz (83) ve Hamdime Yavuz (84) 15 dakika arayla hayatlarını kaybetti. Büyükliman mahallesinde uzun yıllar bakkalcılık yapan ‘Karakol Hasan’ lakaplı Hasan Yavuz, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak dün öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Hamdine Yavuz da eşinin ölümünün hemen ardından üzüntüden kalp krizi geçirirken, kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
 
61 yıldır evli olan çift bugün Hacıköy mahallesindeki Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, ailesi ve yakınları katılırken, Yavuz çifti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
 

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