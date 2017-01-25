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650 yýllýk tarihe 2 km’lik transfer

Hasankeyf’teki 650 yýllýk Zeynel Bey Türbesi, Ilýsu Baraj sularýnýn altýnda kalmamasý için 2 kilometre uzaða taþýnacak. Türbe, Türkiye’de bütün olarak taþýnan ilk tarihi eser olacak.

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Akkoyunlu Hükümdarý Uzun Hasan’ýn oðlu Zeynel Bey’in 650 yýllýk türbesi, altýnda yerleþtirilecek platformla 2 kilometreye uzaklýða taþýnacak. Batman’ýn tarihi Hasankeyf Ýlçesi’nde yapýlan Ilýsu Barajý’nýn göl sularý altýnda kalacak olan Zeynel Bey Türbesi’nin taþýnmasýný Hollandalý Bresse ve Türk Er-Bu firmasý ortak gerçekleþtirecek.

8 SAAT SÜRECEK 

Taþýnmasý için türbenin altýna platform yerleþtirildi. Türbe, Türkiye’de bütün olarak taþýnan ilk tarihi eser olacak. Yüksek mühendis Mesut Yýlmaz, Mart ayýnýn sonunda taþýnmasý planan türbenin taþýma esnasýnda zarar görmemesi için tüm önlemleri aldýklarýný belirterek þu bilgileri verdi:“Zeynel Bey türbesinin taþýma projesi bir buçuk yýl önce baþladý. Projenin baþlamasýyla türbenin Yeni Hasankeyf’e taþýnmasý yapýlabilir kararý verildi. Bu taþýmada yapacaðýmýz çalýþmada yapýnýn lastik tekerlekli SPM-T dediðimiz araçla 90 santim kaldýrýlarak, bu platformu iki kilometre öteye taþýnarak yerine býrakýlacak. Türbe bu þekilde taþýndýðýnda yapýta hiçbir zarar vermeden, yapýnýn orijinalliðine, dokusuna özgün yönele hiçbir zarar gelmeden yapýnýn yerine konulmasýný hedefliyoruz.” Bresser firmasý yetkilisi Yüksek Mühendis Harman Bresser ise, türbenin taþýnmasý iþleminin 8 saat süreceðini ifade ederek, Türkiye’de ilk kez böylesi bir çalýþma  yapacaklarýný aktardý.

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