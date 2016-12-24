6-7 Ekim olaylarının silahları FETÖ’den

STAR’ın 15 Ağustos tarihli manşetinde ‘PKK ve DEAŞ’a sınırı FETÖ açtı’ haberiyle gündeme getirdiği kirli ittifak, Gaziantep’teki darbe girişimi iddianamesine de girdi. Haber, PKK ve DEAŞ’ın Kobani ve Suriye’den FETÖ’nün yardımıyla silah getirdiğini gözler önüne sermişti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü ‘6-7 Ekim olayları’ ile ilgili soruşturmada, örgütler arasındaki derin işbirliğini belgeledi. Hazırlanan iddianamede, aralarında 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşlarının da bulunduğu 50’yi aşkın kişinin, HDP’nin çağrısıyla sokağa çıkan PKK yandaşları tarafından katledilmesiyle sonuçlanan 6-7 Ekim 2014 olaylarında kullanılan silah ve mühimmatın FETÖ ile bağlantılı bazı sanıklar tarafından Kobani’den temin edildiğine yer verildi.

İŞBİRLİĞİ ORTADA

İddianamede, DEAŞ’ın Kobani’ye saldırısı bahane edilerek çıkarılan olaylarla ilgili tutuksuz yargılanan sanıklardan bazılarının terör örgütleri FETÖ ve PKK ile olan bağlantıları anlatıldı.

KOBANİ DESTEĞİ

Şahinbey ve Şehitkâmil ilçesindeki eylemlere katılan, sanıklardan İ.I. ve M.I.’nın, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ’nün okullarına gönderdikleri çocuklarının öğretmenleri aracılığıyla örgüte para yardımında bulunduğu ve 15 Temmuz’dan sonra kapatılan bir derneğin ve Kürtçe yayın yapan Dünya TV’nin kurucuları arasında yer aldıkları vurgulandı. Gaziantep’teki eylemlerde taşlı, sopalı, zaman zaman da silahlı saldırıların yaşandığı hatırlatılan iddianamede, gizli tanık ifadelerine de yer verildi. İddianamede, mahkeme kararıyla dinlenen kişinin telefon görüşmelerinden birinde Suriye sınırında ‘büyük demir’ olarak şifrelenen uzun namlulu silahlardan söz edildiği, daha sonra bu silahların M.I. ve İ.I. tarafından olaylarda kullanılması için Gaziantep’e getirildiği anlatıldı.