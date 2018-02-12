Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

7 asırlık meşe ağacı yeşerecek

Eskişehir’de bulunan ve 700 yaşında olduğu ortaya çıkan meşe ağacı, bölgedeki en yaşlı ağaç olma özelliğini taşıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karbon testi yöntemiyle 700 yaşında olduğu tespit edilen dev meşe ağacı, koruma altına alınarak sonraki nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Her yıl 6 Mayıs’ta yaprak açan ve vatandaşların büyük ilgi duyduğu meşe ağacı hakkında konuşan mahalle sakinleri “Ağacımızın yaşını 700 olarak yazmışlar ama daha fazla. Hıdrellez günü bizim köylüler gelir burada eğlence yapar. 100 kişilik bir grup gelir ve köyümüzü gezerler” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Büyük Kanyon´da helikopter düştü: 3 ölü, 4 yaralı

Büyük Kanyon´da helikopter düştü: 3 ölü, 4 yaralı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA