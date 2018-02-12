7 asırlık meşe ağacı yeşerecek

Karbon testi yöntemiyle 700 yaşında olduğu tespit edilen dev meşe ağacı, koruma altına alınarak sonraki nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Her yıl 6 Mayıs’ta yaprak açan ve vatandaşların büyük ilgi duyduğu meşe ağacı hakkında konuşan mahalle sakinleri “Ağacımızın yaşını 700 olarak yazmışlar ama daha fazla. Hıdrellez günü bizim köylüler gelir burada eğlence yapar. 100 kişilik bir grup gelir ve köyümüzü gezerler” dedi.