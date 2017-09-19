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7 ayrı suçtan aranan suç örgütü elebaşı yakalandı

Antalya'da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' başta olmak üzere 7 ayrı suçtan aranan suç örgütü elebaşı yakalandı.

  • AA
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Antalya'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" başta olmak üzere 7 ayrı suçtan aranan suç örgütü elebaşı yakalandı.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bilgi doğrultusunda Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde organize suç örgütü elebaşı Raşit Y'yi, sahte plakalı araç içerisinde üzerinde sahte kimlikle yakaladı.
 
Hakkında uzun süredir yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Raşit Y'nin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, silahlı tehdit, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve çek senet sahteciliği" suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi.
 
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

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