7 eski Danıştay personeline FETÖ'den gözaltı

<p> Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.</p> <p> FETÖ operasyonu kapsamında 7 eski Danıştay personeli gözaltına alındı.</p> <p> Ayrıntılar geliyor...</p>
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