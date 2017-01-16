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Gümüşhane merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda örgütün gizli yazışma programı ByLock kullanan 11 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Gümüşhane merkezli Ankara, Samsun, Hatay, Trabzon, Kayseri ve Ordu illerini kapsayan 7 ilde operasyon düzenledi. Örgütün gizli ve kriptolu yazışma programı ByLock kullanan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalara devam ediliyor.

 

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