7 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
Antalya merkezli 7 ilde yapılan FETÖ/PDY soruşturmasında 44 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişiye yönelik bugün sabah saatlerinde Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin Antalya, Burdur, Isparta, Manisa, Bursa, Trabzon ve Afyonkarahisar'da tespit ettiği adreslere yaptığı baskında, çeşitli meslek gruplarından 44 kişi gözaltına alındı. Antalya'ya getirilen şüphelilerin tamamının terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirtildi.
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