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7 katlı binanın 5 saniyede yerle bir oluşu kamerada

Bir görüntü, 2 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı dehşetin boyutunu ürkütücü bir şekilde ortaya koydu.

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Kayıtta saat 16.30'u gösteriyor. Zeytinburnu'nun en işlek caddelerinden biri.. Onlarca kişi hareket halinde ve hiçbirinin bir kaç saniye sonra olacaklardan haberi yok. Kayıt saatinin saniye bölümü 29'u gösterdiği sırada müthiş bir gürültüyle birlikte çökme başlıyor. 7 katlı binanın olduğu yere yığılıp kalması, gözden kaybolması, yerinde devasa bir toz - duman bulutunun yükselmesi sadece 5 saniye sürüyor. Bundan sonra panik hakim caddeye. Kaçışanlar, iş yerlerinden fırlayanlar görülüyor. Onların arasında kaldırımda bebek arabasıyla uzaklaşmaya çalışan bir kadın da var. Bir süre sonra bu kez çöken binanın bulunduğu yere doğru bir koşturmaca görülüyor. Herkesin amacı ne olduğunu anlamak ve yardım etmek.
 

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