7 kilo altından yapılan elbiseyi, Iraklı kuyumcu satın aldı Diyabarkır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı'nda, 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 187 bin liraya satılan 7 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin, Iraklı bir kuyumcu tarafından bir iş kadınına hediye edilmek üzere alındığı belirtildi.