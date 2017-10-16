Silopi'de 7 milyon dolar çalınmıştı, tüm şüpheliler serbest bırakıldı Irak'ın kuzeyine ihracat yapan firmaların alacaklarını, yasal yollardan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye getiren kurye aracının silahla durdurularak 7 milyon doların gasbedilmesine yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.