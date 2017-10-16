Silopi'de 7 milyon dolar çalınmıştı, tüm şüpheliler serbest bırakıldı
Irak'ın kuzeyine ihracat yapan firmaların alacaklarını, yasal yollardan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye getiren kurye aracının silahla durdurularak 7 milyon doların gasbedilmesine yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.
- AA
Kurye firmasına ait araçtaki paranın yaklaşık 3,5 ay önce Habur Sınır Kapısı yakınlarında gasbedilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başverimli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.K, M.O, E.T, İ.B, F.A. ve H.E'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden M.O, E.T, İ.B. ve F.A. savcılıktaki sorgularının ardından, M.K. ve H.E. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
Firari A.Ş. ve M.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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