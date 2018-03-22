7 milyon liralık kalpazan baskını

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, sahte para basarak piyasaya süren bir kalpazan çetesine operasyon düzenledi. Bir çete üyesi gözaltına alındı. Çetenin fark edilmemesi için genellikle 20 liralık sahte banknotlar bastığı ortaya çıktı. Ümraniye'de yer alan ve çete tarafından matbaa olarak kullanılan bir adrese baskın düzenleyen polis, adreste 7 milyon lira değerinde kesilmemiş sahte para ve söz konusu sahte paraların basımında kullanılan boyalar, özel kalıplar, matbaa makineleri ve sahte para kağıtları başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirdi.

İLK BASKIN 2007'DE YAPILDI

Oğlu F.A. ile birlikte sahte matbaayı işlettiği belirtilen şüpheli S.A. aranıyor. Bir üyesi yakalanan çetenin firari iki üyesi S.A. ile F.A.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Geçmişte sahte para suçundan yakalanan ve sahte para basımını meslek haline getirdiği iddia edilen firari şüpheli S.A.'nın 2007'de Ümraniye'de aynı adrese kurduğu matbaaya baskın yapıldığı ve 100 milyon lira sahte para ele geçirildiği belirtildi. 10 ilçede 20 adrese yapılan operasyonlarda 19 kişinin yakalandığı eski operasyonda ailesi ile birlikte gözaltına alınan S.A.'nın evinde bölücü terör örgütü PKK'nın kamplarındaki teröristlerden geldiği belirlenen mektup ve fotoğraflar bulunmuş, söz konusu mektupların S.A. tarafından teröristlerin ailelerine ulaştırıldığı öne sürülmüştü. S.A.'nın o dönem sahte paradan elde edilen gerçek paraların bir bölümünü bölücü terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna aktardığı iddia edilmişti. Eski bir ilkokul öğretmeni olduğu da tespit edilen S.A.'nın işlediği suçlar nedeniyle 2003'te meslekten atıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: SABAH