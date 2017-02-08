7 Şubat İhraç edilen akademisyenler personel isim tam listesi - 686 sayılı KHK
Yayımlanan 686 sayılı KHK ile YÖK’e bağlı kurumlarda 330 kişi meslekten atıldı. Akademisyen personel ihraç isim listesi açıklandı. Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi meslekten çıkartılırken Milli Eğitim Bakanlığında 2585 kişinin memuriyetle ilişiği kesildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü 417, YÖK'e bağlı kurumlarda 330 kişi, Yüksek Seçim Kurulu'nda 10 kişi, toplam 4464 kişi meslekten ve memuriyetten çıkartıldı.
Akademisyen personel ihraç isim listesi yayınlandı. Akademisyen personel ihraç isim tam listesi haberimizde bulunuyor. Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Yargıtay Başkanlığı'nda 10 kişi meslekten çıkartılırken Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2585 kişinin memuriyetle ilişiği kesildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü 417, YÖK'e bağlı kurumlarda 330 kişi, Yüksek Seçim Kurulu'nda 10 kişi, toplam 4464 kişi meslekten ve memuriyetten çıkartıldı.
AKADEMİSYEN PERSONEL İHRAÇ İSİM TAM LİSTESİ
Yayınlanan yeni KHK ile birlikte YÖK’e bağlı kurumlardan ihraç edilen personel isim listesi merak ediliyor. İhraç edilen personel isim tam listesi yayınlandı. İşte, isim isim YÖK’e bağlı personel ihraç isim listesi.
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