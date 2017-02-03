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7 yaşındaki Sevgi, rögar çukurunda ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 7 yaşındaki Sevgi Büyükdeligöz, rögar çukurunda ölü bulundu.

  • DHA
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Taşağıl Mahallesi Çakallık Mevkii'nde annesiyle oturan Sevgi Büyükdeligöz'den haber alamayan yakınları, mahalle sakinleriyle birlikte çevrede arama yaptı. Aramalar sırasında Büyükdeligöz, komşuları H.A.'nın evinin yanındaki üstü açık 2 metrekare genişliğinde ve 2 metre derinliğinde rögar çukurunda ölü bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Sevgi Büyükdeligöz'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. 

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