70 polis hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
- DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyetteki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatılarak, 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet, gözaltı kararı bulunan polisleri yakalamak üzere Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.
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