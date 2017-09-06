70 yaşındaki Sağır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan cezaevindeyken yazdığı şiir sosyal medyada beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu bir şiir sonrasında 1999 yılında hapis cezasına çarptırılması tüm yurtta büyük bir infial uyandırmıştı. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çıkrık köyünde yaşayan Abdullah Sağır

ise bu durumdan etkilenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan Pınarhisar Cezaevindeyken, bir şiir kaleme aldı. Sağır'ın geçtiğimiz aylarda seslendirdiği şiir, torunu tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yüzlerce insana ulaşan şiir büyük beğeni topladı. Abdullah Sağır videonun sonunda şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pınarhisar'da hapiste yatarken yazdığını belirtiyor.

-İşte o şiir

İzni ilahi ile aldım kalemi,

Seninle övünür İslam alemi,

Suç sayılmış sana Allah kelamı,

Sabreyle Tayyip'im zafer bizimdir.

Tersine akar mı büyük ırmaklar,

Boşuna çabalar cahil ahmaklar.

Mevla'ya ulaştı nice evraklar,

Sabreyle Tayyip'im zafer bizimdir.

Balçıkla sıvanmaz ol büyük güneş,

Hak ile batıl ederler savaş.

Nice çile çekti Bilal'i Habeş,

Sabreyle Tayyip'im zafer bizimdir.

İbrahim'i Nemrut ateşe attı,

Bezirgan Yusuf'u kul diye sattı.

Nice büyükler ki zindanda yattı,

Sabreyle Tayyip'im zafer bizimdir.

Ey mücahit yolcu bilmeyen bilsin!

Sen ki sen Türkiye'nin mimari,

İstanbul'un ikinci Fatihi'sin...