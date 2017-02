70'lik Güler Ninenin Erdoğan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor

Anayasa değişikliği için önümüzdeki aylarda halk sandık başına gidecek. Spor yazarı Rıdvan Dilmen tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" kampanyası büyük ilgi gördü ve bir çok kişi "Ben de varım" diyerek arkadaşlarına "Sen de var mısın?" diye sordu. Kampanyanın en ilginç görüntülerinden birisi Aksaray'dan geldi. Aksaray'ın Ulukışla Köyünde çiftçilik yaparak hayatını sürdüren Güler Fahriye Arık'ın torunu tarafından çekilen video internette izlenme rekorları kırdı.

"Tayyip'in yolunda her şeye varım. O'nu görmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğunu söyleyen 70'lik Güler Nine, torunu tarafından çekilen görüntülerde hem "Evet" kampanyasına destek verdi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti. Güler Nine, "Koyunla, kuzuyla, bahçeyle, yağ ve peynir ile uğraşıyor ekmek yapıyorum. Hem malımı hem de canımı her şeyimi Tayyip'e feda ediyorum. Tayyip'in yoluna ölmek bile istiyorum, gerçekten bunu her zaman söylüyorum. Onu toplantılarda çok görmek istiyorum ama ben köydeyim göremiyorum. Güçlü bir Türkiye olmak için ben de varım Tayyip'in yanındayım" ifadelerini kullanarak anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumda 'evet' oyu kullanacağını açıkladı.