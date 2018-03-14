Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Değeri 7,3 milyon lira olan, 93 cam tüpte kobra yılanı zehri ele geçirildi

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 7,3 milyon lira olan, 93 cam tüpte kobra yılanı zehri ele geçirildi.

  • DHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada kimyasal-nükleer maddelerin ayrıştırılmasında ve ilaç sanayinde kullanıldığı belirtilen 93 cam tüp içerisinde kimyasal madde ele geçirildi. Ekipler, değerinin 7,3 milyon lira olduğu belirtilen, kobra yılanı zehri olarak adlandırılan cam tüplerdeki kimyasal maddelere el koydu. Otomobilde bulunan V.L., E.G., A.Ç. ile N.U. gözaltına aldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi

Silahlı gaspçı çantasını aldığı genç kızı yerde sürükledi

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Afrin'deki Mehmetçik'ten Atatürk pozu

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntüleri büyük beğeni topladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA