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73 yaşındaki Melahat Nine, balon satarak evini geçindiriyor

Denizli'de geçimini sağlamak için balon satan 73 yaşındaki Melehat Deveci'nin çalışma azmi görenlere örnek oluyor. Atatürk Bulvarı Caddesi'nde ilerlemiş yaşına rağmen elindeki balonları satmak için bütün gün bekleyen 73 yaşındaki Melehat Deveci aynı zamanda soğuk kış şartlarına da direniyor.

  • İHA
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Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Meska Mahallesi'nde oturan ve dolmuş ile Atatürk Bulvarı'na gelerek balon satan Melehat Deveci'nin günlük hasılatı 40 ile 50 TL arasında değişirken, masraflardan sonra ortalama 30 TL elinde kalıyor. Havanın iyi olduğu günler satışa çıkan Melehat Nine 27 yıl önce kaybettiği eşinden sonra 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor.  

Hasta oğluna bakmak için balon sattığını ve aynı zamanda çektiği kredi borcunu ödemeye çalıştığını söyleyen Melahat Nine  " 73 yaşındayım, SSK'dan emekliyim, kredi çektiğim için elime emekli maaşımdan çok az para geçiyor. Rahatsız bir çocuğum var, ona yardımcı olmak zorundayım," dedi.

Eşini 27 yıl önce kaybeden ve bir daha evlenmeyen Meliha nine, elinden başka bir iş gelmediği için balon sattığını belirterek "6 aydır balon satıyorum. Ayakta kalmak için çalışmam gerekiyor. Başka bir iş yapamadığım için, isteyemem, hırsızlık edemem, bu yaştan sonra tek çarem bu. İlgi bazen az oluyor, bazen çok oluyor. Benim için yeterli, hiç yoktan iyidir. En azından kimseye muhtaç kalmıyorum" dedi.

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