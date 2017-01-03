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75 yaşındaki yaşlı adam bağ evinde yanarak öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bağ evinde çıkan yangında 75 yaşındaki bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Sarıpınar Mahallesi, Balcıoğlu mevkiinde bağ budama çalışması yapan çiftçiler bir bağ evinde yangın çıktığını gördü. Çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdükten sonra içeride yanmış bir ceset ile karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Balıkçı’ya (75) ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından Balıkçı’nın cesedi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Balıkçı’nın cesedinin ayrıca Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenilirken, Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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